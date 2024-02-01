В Крыму зазвучат сирены — определены дни проверки системы оповещения

«Задействовать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения Республики Крым… с включением оконечных средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения 6 марта и 2 октября 2024 года», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале регионального правительства.