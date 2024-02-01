Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Крыму зазвучат сирены — определены дни проверки системы оповещения

В Крыму определены дни проверки системы оповещения. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова, в текущем году проверять систему будут дважды.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости Крым. В Крыму определены дни проверки системы оповещения. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова, в текущем году проверять систему будут дважды.

«Задействовать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения Республики Крым… с включением оконечных средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения 6 марта и 2 октября 2024 года», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале регионального правительства.

Проверки системы оповещения населения в Крыму периодически проводятся в рамках определения ее готовности к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.

Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проходила 4 октября во всех регионах России, в том числе на крымском полуострове.

МЧС