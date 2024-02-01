В Крыму зазвучат сирены — определены дни проверки системы оповещения

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости Крым. В Крыму определены дни проверки системы оповещения. В соответствии с распоряжением главы республики Сергея Аксенова, в текущем году проверять систему будут дважды.
«Задействовать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения Республики Крым… с включением оконечных средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения 6 марта и 2 октября 2024 года», — сказано в документе, опубликованном на официальном портале регионального правительства.
Проверки системы оповещения населения в Крыму периодически проводятся в рамках определения ее готовности к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций.
Крупномасштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проходила 4 октября во всех регионах России, в том числе на крымском полуострове.