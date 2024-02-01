Мэр Сочи подал в суд на жительницу Владивостока для защиты своей чести

Первореченский районный суд Владивостока будет рассматривать иск мэра Сочи Алексея Копайгородского к жительнице Приморья о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщил деловой портал «Золотой мост».
По данным портала, пока подробности иска неизвестны. Ответчицей по делу выступает зарегистрированная как индивидуальный предприниматель жительница Владивостока Инга Ш.
Назначенное на 31 января заседание судья Екатерина Сурменко отложила по просьбе истца. Из карточки дела в Первореченском районном суде Владивостока следует, что к производству иск приняли ещё 8 ноября 2023 года.