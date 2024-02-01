Сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси в четверг

В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве столбик термометра в четверг поднимется до отметки +1…+3°C. В этих городах сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В белорусской столице и Могилеве пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег и дождь), в Гомеле мокрый снег и дождь ожидаются только во второй половине дня, а в Витебске временами пройдет снег и мокрый снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 12−14 м/с.