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Сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси в четверг

МИНСК, 1 фев — Sputnik. В четверг в Беларуси на отдельных участках дорог сохранится гололедица, днем в отдельных районах страны порывы ветра усилятся до 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете.
Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 87% 760 мм рт. ст. +4°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы будут достигать15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит 0…+5°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что сильный ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение. В связи с этим ветер может стать причиной отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Также сильный и порывистый ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, привести к падению деревьев.

Спасатели напомнили, что гололедица может увеличить вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и повысить риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве столбик термометра в четверг поднимется до отметки +1…+3°C. В этих городах сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В белорусской столице и Могилеве пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег и дождь), в Гомеле мокрый снег и дождь ожидаются только во второй половине дня, а в Витебске временами пройдет снег и мокрый снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 12−14 м/с.

В Гродно и Бресте в четверг немного теплее — воздух прогреется до +2…+4°C и +3…+5°C соответственно. В областных центрах сегодня также облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный и юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.