Сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси в четверг

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы будут достигать15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит 0…+5°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что сильный ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение. В связи с этим ветер может стать причиной отключения электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Также сильный и порывистый ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, привести к падению деревьев.
Спасатели напомнили, что гололедица может увеличить вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и повысить риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве столбик термометра в четверг поднимется до отметки +1…+3°C. В этих городах сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. В белорусской столице и Могилеве пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег и дождь), в Гомеле мокрый снег и дождь ожидаются только во второй половине дня, а в Витебске временами пройдет снег и мокрый снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с с порывами до 12−14 м/с.
В Гродно и Бресте в четверг немного теплее — воздух прогреется до +2…+4°C и +3…+5°C соответственно. В областных центрах сегодня также облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный и юго-западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.