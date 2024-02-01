На Омск надвигается снежный циклон

Согласно данным Gismeteo снегопад начнется в ближайшую субботу, а его пик придется на 8 февраля. По прогнозу, в этот день ожидается до 3,4 миллиметров осадков. При этом ветер усилится до 17 м/с, а столбик термометра будет держаться в районе −2 градусов и ниже. Не исключено, что на дорогах образуются снежные заносы и гололёд.