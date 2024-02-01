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На Омск надвигается снежный циклон

ОМСК, 1 февраля, ФедералПресс. Омская область окажется во власти снегопадов. По данным синоптиков, уже в эти выходные в регионе повалит снег, который будет идти всю неделю.
Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 87% 760 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным Gismeteo снегопад начнется в ближайшую субботу, а его пик придется на 8 февраля. По прогнозу, в этот день ожидается до 3,4 миллиметров осадков. При этом ветер усилится до 17 м/с, а столбик термометра будет держаться в районе −2 градусов и ниже. Не исключено, что на дорогах образуются снежные заносы и гололёд.

Если верить долгосрочному прогнозу погоды, то буквально сразу после потепления в регион придут 30-градусные морозы.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, как водителю вести себя на снежной дороге и в гололед.