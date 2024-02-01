Суд в Миассе лишил выплат отца погибшего участника СВО

Суд лишил жителя Миасса права на получение единовременного пособия и страховой суммы после гибели его сына на СВО. На этом настояла мать военнослужащего, сообщили в пресс-службе горсуда.
После гибели участника СВО выплаты полагались его родителям. Однако женщина уверяла, что отец долгое время не принимал никакого участия в судьбе своего сына. Все родительские обязанности ложились на плечи матери, которая воспитывала ребёнка в одиночку.
«Был установлен и подтверждён надлежащими доказательствами факт неисполнения ответчиком своих родительских обязанностей по содержанию и воспитанию погибшего сына на протяжении многих лет, вплоть до достижения им совершеннолетия и поступления на воинскую службу», — сообщили в пресс-службе суда.
Суд пришёл к выводу, что фактически семейные и родственные связи между ответчиком и погибшим отсутствовали. А значит, права на получение пособия и страховых выплат у мужчины нет.