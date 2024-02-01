Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за коммунальной аварии

Утром 1 февраля в Иркутске ввели режим повышенной готовности. Связано это с коммунальной аварией, которая произошла на пересечении улиц Депутатская и Трилиссера. В ночь с 31 января на 1 февраля здесь произошёл разлив воды, которая вышла на проезжую часть.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, режим повышенной готовности будет действовать до полного устранения последствий выхода воды на проезжую часть. Из-за аварии в 22 домах и социальных объектах отключили водоснабжение, которое планируют возобновить в течение получаса.
В устранении последствий аварии принимают участие 56 человек и 26 единиц техники. Из-за выхода воды образование наледи возможно на улицах Красноярская, Красных Мадьяр, Трилиссера, Советская, Култукская и Депутатская.