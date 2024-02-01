Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за коммунальной аварии

Утром 1 февраля в Иркутске ввели режим повышенной готовности. Связано это с коммунальной аварией, которая произошла на пересечении улиц Депутатская и Трилиссера. В ночь с 31 января на 1 февраля здесь произошёл разлив воды, которая вышла на проезжую часть.