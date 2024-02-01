В Свердловской области 1 февраля пройдут снегопады

Преимущественно прогнозируется облачность с возможностью небольших прояснений. Теплая погода в регионе сохранится: она составит от −3° до −8°.



В Екатеринбурге также ожидается облачность и небольшой снег, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, южный 1−6 м/с. Температура воздуха будет держаться на уровне −3°..-5°.