Преимущественно прогнозируется облачность с возможностью небольших прояснений. Теплая погода в регионе сохранится: она составит от −3° до −8°.
В Екатеринбурге также ожидается облачность и небольшой снег, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, южный 1−6 м/с. Температура воздуха будет держаться на уровне −3°..-5°.
В Свердловской области 1 февраля пройдут снегопады
На территории Свердловской области днем в четверг пройдет небольшой снег, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Это связано с повышением атмосферного давления.
Преимущественно прогнозируется облачность с возможностью небольших прояснений. Теплая погода в регионе сохранится: она составит от −3° до −8°.