Новый праздник впервые отмечают в Казахстане

Ранее в Комитете гражданской авиации отмечали, что предложение праздновать день гражданской авиации выдвинул Объединенный совет ветеранов войны и труда гражданской авиации РК.
"Комитетом гражданской авиации проделаны все соответствующие работы по определению данного праздника и Министерством труда и социальной защиты населения РК поддержана данная инициатива.
Необходимо отметить, что данный профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации РК и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства", — считают в КГА.
17 ноября 2023 года День работников гражданской авиации был внесен в перечень профессиональных праздников Казахстана.
Отметим, согласно закону «О праздниках в Республике Казахстан», в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.
Национальные праздники — праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.
Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.
Национальный праздник в Казахстане один — это День республики, который празднуют 25 октября.
Государственные праздники — праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
К государственным праздникам относятся:
- Новый год —
1—2 января;
- Международный женский день — 8 марта;
- Наурыз мейрамы —
21—23 марта;
- Праздник единства народа Казахстана — 1 мая;
- День защитника Отечества — 7 мая;
- День Победы — 9 мая;
- День Столицы — 6 июля;
- День Конституции Республики Казахстан — 30 августа;
- День Независимости — 16 декабря.
Профессиональные и иные праздники — праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.
При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.