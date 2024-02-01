2 февраля Волгоград на один день снова станет Сталинградом

Как сообщили в мэрии, работы по замене табличек выполнят специалисты дорожно-коммунальных служб. Указатели с именем «Сталинград» будут установлены на въездах в город-герой со стороны федеральных трасс Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский (по ул. Неждановой), Р-22 «Каспий» (по ул. Исторической), Р-221 (ул. Генерала Романенко), на мосту через реку Волгу и в некоторых других локациях.
После завершения праздничной программы, приуроченной к годовщине Сталинградской победы, будет произведена обратная замена дорожных знаков.
Напомним, что право использовать имя «Сталинград» по случаю особых знаменательных дат было дано муниципалитету решением Волгоградской гордумы. Имя, под которым город-герой вошел в историю, возвращается ему 9 раз в году — 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря.