1 и 2 февраля на дорогах в центре Волгограда введут пешеходный режим

В день празднования 81-й годовщины Сталинградской победы пешеходный режим введут на улицах около музея-заповедника «Сталинградская битва». Так, с 8.00 до 22.00 у волгоградцев и гостей города не получится проехать на автомобилях по ул. Наумова и 13-й Гвардейской между пр. им. В. И. Ленина и ул. им. Маршала Чуйкова, а также по ул. Советской от ул. Пражской до ул. Гагарина и ул. им. Маршала Чуйкова от ул. Родимцева до ул. 13-й Гвардейской.