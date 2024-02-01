1 и 2 февраля на дорогах в центре Волгограда введут пешеходный режим

Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, 1 и 2 февраля некоторые улицы в Центральном районе будут перекрыты.
Легкоатлетический пробег, назначенный на 1 февраля, станет причиной ограничения проезда транспорта по Нулевой продольной магистрали от ул. Маршала Крылова до кругового пересечения со спуском с ул. Краснознаменской и прилегающими подъездами. Временная схема движения будет действовать с 7.00 до 14.00.
В день празднования 81-й годовщины Сталинградской победы пешеходный режим введут на улицах около музея-заповедника «Сталинградская битва». Так, с 8.00 до 22.00 у волгоградцев и гостей города не получится проехать на автомобилях по ул. Наумова и 13-й Гвардейской между пр. им. В. И. Ленина и ул. им. Маршала Чуйкова, а также по ул. Советской от ул. Пражской до ул. Гагарина и ул. им. Маршала Чуйкова от ул. Родимцева до ул. 13-й Гвардейской.
Добавим, что 1 февраля оставить машину нельзя будет на автомобильной дороге четной стороны по Аллее Героев. Ограничения продлятся с 7.00 до 11.00.
2 февраля у музея-панорамы «Сталинградская битва» состоится патриотический фестиваль «Родина-герой». Чтобы обеспечить комфортное передвижение пассажиров по городу, в этот день работа общественного транспорта будет усилена. После 9 часов вечера интервал движения скоростного трамвая составит всего 10 минут, а с остановки «Площадь Ленина» в Кировский район волгоградцев развезут 2 дополнительных электробуса. При необходимости на линии выйдут дополнительные троллейбусы № 8а.