Сергей Кузнецов рассказал, стоит ли новокузнечанам покупать аварийное жильё

В программе «Утро с мэром» Сергей Кузнецов ответил на вопрос новокузнечанки, стоит ли покупать аварийное дешёвое жильё, чтобы потом рассчитывать на новую квартиру или выплату.
Глава Новокузнецка пояснил, что в соответствии с жилищным кодексом человек, проживающий в ветхом или аварийном доме, имеет право получить или выплату, или равноценное жильё. Но недавно в закон внесли изменения. Теперь, если человек знает, что дом находится в списках аварийных, и всё равно его покупает, он попадает под статью. Квартиру ему не дадут, а выплату дадут соразмерную стоимости приобретения аварийного жилья. То есть если новокузнечанин потратил на него 500 тысяч, потом 500 тысяч он и получит.
«Многие амбициозно претендуют на квартиры или выплаты в соответствии со своей независимой оценкой. Покупая квартиру, нужно сразу понимать, аварийный это дом или нет. И нужно быть аккуратным с теми, кто предлагает эту квартиру в обмен на будущую новую», — говорит Сергей Кузнецов.
Мы рассказывали, что в Новокузнецке нужно снести 82 дома и отремонтировать 419. Мэр заявил, что нужно набирать темпы строительства жилья, которое бы соответствовало современным программам. Сейчас некоторые люди сталкиваются с необходимостью доплатить за новое не аварийное жильё (живут в квартирах 17 кв. м., а переселяют их в жильё 28 кв. м.).