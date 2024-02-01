Сергей Кузнецов рассказал, стоит ли новокузнечанам покупать аварийное жильё

Глава Новокузнецка пояснил, что в соответствии с жилищным кодексом человек, проживающий в ветхом или аварийном доме, имеет право получить или выплату, или равноценное жильё. Но недавно в закон внесли изменения. Теперь, если человек знает, что дом находится в списках аварийных, и всё равно его покупает, он попадает под статью. Квартиру ему не дадут, а выплату дадут соразмерную стоимости приобретения аварийного жилья. То есть если новокузнечанин потратил на него 500 тысяч, потом 500 тысяч он и получит.