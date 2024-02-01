Директор СГК назвал причины масштабных аварий на теплосетях Новосибирска

Об этом он сообщил на очередной сессии Заксобрания региона.
По его словам, причиной порыва первой трубы на пересечении улиц Плахотного и Пархоменко кроется в ее износе (трубе более 50 лет) и электрохимической коррозии из-за проходящего рядом кабеля.
Последующие порывы стали уже следствием этой аварии.
Давление и температура в теплосетях резко упали, а потом также быстро они начали прогреваться. Старые трубопроводы не выдержали и ослабевание металла привело к новым порывам уже на улицах Петропавловская и Титова.
Окончательную причину самой масштабной в современной истории Новосибирска коммунальной аварии установит комиссия при штабе по ликвидации последствий.
Глава СГК извинился перед горожанами за доставленный порывами дискомфорт и заявил, что в компании знают, как предотвратить подобные ситуации в будущем.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что жителям Новосибирска выплатят компенсацию ущерба после коммунальной аварии.