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Директор СГК назвал причины масштабных аварий на теплосетях Новосибирска

Директор Западно-Сибирского филиала СГК Игорь Лузанов назвал возможные причины масштабных аварий на теплосетях Новосибирска, которые произошли в начале января.
Источник: СГК

Об этом он сообщил на очередной сессии Заксобрания региона.

По его словам, причиной порыва первой трубы на пересечении улиц Плахотного и Пархоменко кроется в ее износе (трубе более 50 лет) и электрохимической коррозии из-за проходящего рядом кабеля.

Последующие порывы стали уже следствием этой аварии.

Давление и температура в теплосетях резко упали, а потом также быстро они начали прогреваться. Старые трубопроводы не выдержали и ослабевание металла привело к новым порывам уже на улицах Петропавловская и Титова.

Также негативное влияние на теплосети могла оказать автоматического погодного регулирования. Накануне аварии вечером 10 января системы ограничили подачу тепло из-за резкого потепления, что увеличило нагрузку на сети.

Окончательную причину самой масштабной в современной истории Новосибирска коммунальной аварии установит комиссия при штабе по ликвидации последствий.

Глава СГК извинился перед горожанами за доставленный порывами дискомфорт и заявил, что в компании знают, как предотвратить подобные ситуации в будущем.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что жителям Новосибирска выплатят компенсацию ущерба после коммунальной аварии.

ЖКХ