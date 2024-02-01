Во Владивостоке начался шестой гастрофестиваль «Корюшка и Ко»

Шестой фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко» начался во Владивостоке 1-го февраля. К мероприятию в этом году вновь присоединились Хабаровск и Петропавловск-Камчатский.
Фестиваль продлится до 15 февраля. В ходе мероприятия точки общественного питания, присоединившиеся к акции, предлагают жителям попробовать блюда из корюшки, а также блюда из наваги и минтая. При это цена жареной рыбы во всех заведениях одинакова — 150 рублей.
Всего в фестивале «Корюшка и Ко» принимает участие более 30 кафе, баров и ресторанов.
Помимо этого, в рамках мероприятия организаторы намерены провести для любителей зимней рыбалки два гастротура в Приморье. Такие туры проводятся впервые за шесть лет существования фестиваля. Также проведёт мастер-класс по приготовлению «Тартара из корюшки» и «Корюшки-бабочки по-азиатски».