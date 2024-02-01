Во Владивостоке начался шестой гастрофестиваль «Корюшка и Ко»

Помимо этого, в рамках мероприятия организаторы намерены провести для любителей зимней рыбалки два гастротура в Приморье. Такие туры проводятся впервые за шесть лет существования фестиваля. Также проведёт мастер-класс по приготовлению «Тартара из корюшки» и «Корюшки-бабочки по-азиатски».