Рейсов из Хабаровска на Хайнань пока не будет

«Пресс-служба международного аэропорта Хабаровск приносит свои извинения за поспешную публикацию информации о запуске прямых рейсов из аэропорта Хабаровск на остров Хайнань. Вопрос открытия полетной программы в направлении известного приморского курорта Китая Санья на сегодня находится только в стадии проработки. Новость просим считать аннулированной», — написали в телеграм-канале Хабаровского аэропорта.