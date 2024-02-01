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Рейсов из Хабаровска на Хайнань пока не будет

Ранее в хабаровском аэропорту сообщили о планах авиакомпании «Аэрофлот» организовать прямые рейсы из Хабаровска на остров Хайнань. Как оказалось, пресс-служба аэропорта поторопилась.
Источник: Reuters

Специалисты извинились и объяснили, что пока таких рейсов не будет.

«Пресс-служба международного аэропорта Хабаровск приносит свои извинения за поспешную публикацию информации о запуске прямых рейсов из аэропорта Хабаровск на остров Хайнань. Вопрос открытия полетной программы в направлении известного приморского курорта Китая Санья на сегодня находится только в стадии проработки. Новость просим считать аннулированной», — написали в телеграм-канале Хабаровского аэропорта.

Также в пресс-службе извинились перед авиакомпанией и пообещали позднее сообщить о весенне-летнем расписании полетов, которое на данный момент дорабатывается.

туризм и отдых