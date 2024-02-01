Директором новой библиотеки в Андижанской области стал 12-летний школьник

Напомним, в конце декабря прошлого года глава Андижанской области Шухратбек Абдурахмонов поручил построить библиотеку в ответ на жалобу 12-летнего школьника о недоступности книг для жителей его родной махалли.
Хоким поддержал предложение молодого читателя и пообещал, что в течение месяца в махалле будет построена и открыта современная библиотека, директором которой станет юный Асадбек Розиков.
Глава области выполнил обещание: накануне библиотеку, полки которой укомплектованы интересными и познавательными книгами, сдали в эксплуатацию 12-летнему руководителю.