Директором новой библиотеки в Андижанской области стал 12-летний школьник

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В махалле «Терактаги» Андижанской области открылась библиотека, которую возглавил 12-летний Асадбек Розиков. Месяц назад он пожаловался областному хокиму на нехватку книг, необходимых для учебы, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на администрацию области.