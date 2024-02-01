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Директором новой библиотеки в Андижанской области стал 12-летний школьник

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В махалле «Терактаги» Андижанской области открылась библиотека, которую возглавил 12-летний Асадбек Розиков. Месяц назад он пожаловался областному хокиму на нехватку книг, необходимых для учебы, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на администрацию области.
Источник: Podrobno.uz

Напомним, в конце декабря прошлого года глава Андижанской области Шухратбек Абдурахмонов поручил построить библиотеку в ответ на жалобу 12-летнего школьника о недоступности книг для жителей его родной махалли.

Хоким поддержал предложение молодого читателя и пообещал, что в течение месяца в махалле будет построена и открыта современная библиотека, директором которой станет юный Асадбек Розиков.

Глава области выполнил обещание: накануне библиотеку, полки которой укомплектованы интересными и познавательными книгами, сдали в эксплуатацию 12-летнему руководителю.