Циклон «Маргрит» принесет в Петербург снег с дождем 1 февраля

В четверг, 1 февраля, Петербург находится в теплом секторе атлантического циклона под названием «Маргрит». Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
— Циклон продолжит закрывать небо над регионом плотными облаками, вызовет осадки в виде мокрого снега и дождя, вечером переходящие в снег, — говорится в сообщении синоптика.
Температура воздуха в Петербурге составит от +1 до +3 градусов. В Ленобласти воздух прогреется до +4 градусов. Западный ветер подует со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление упадет и окажется ниже нормы.
В пятницу, 2 февраля, в городе ожидается кратковременный снег и гололедица. Столбики термометров опустятся до −2 градусов.