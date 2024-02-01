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Циклон «Маргрит» принесет в Петербург снег с дождем 1 февраля

Снег и дождь пройдут в Петербурге 1 февраля.
Сейчас в Сакраменто: +13° 4 м/с 72% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В четверг, 1 февраля, Петербург находится в теплом секторе атлантического циклона под названием «Маргрит». Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— Циклон продолжит закрывать небо над регионом плотными облаками, вызовет осадки в виде мокрого снега и дождя, вечером переходящие в снег, — говорится в сообщении синоптика.

Температура воздуха в Петербурге составит от +1 до +3 градусов. В Ленобласти воздух прогреется до +4 градусов. Западный ветер подует со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление упадет и окажется ниже нормы.

В пятницу, 2 февраля, в городе ожидается кратковременный снег и гололедица. Столбики термометров опустятся до −2 градусов.