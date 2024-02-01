На ночном небе в феврале покажется Голова Дракона: что можно будет увидеть в телескоп и невооружённым глазом

В феврале на ночном небе можно будет увидеть туманности, галактики и крупные скопления звёзд. Об этом рассказали специалисты Московского планетария.
В хорошую, ясную погоду на юго-западе высоко будут располагаться созвездия Близнецы и Малый Пёс, немного к востоку от Близнецов будет заметен Рак, ниже которого начинается растянувшаяся далеко на юго-восток Гидра. У самого горизонта сияет Сириус, красивое зимнее созвездие Орион, а правее него «искрятся» Альдебаран и Плеяды.
Высоко в восточной области неба Большая Медведица приблизится к зениту, под ней можно будет рассмотреть Гончих Псов и Волопаса, левее которых, в северо-восточной стороне поднимется — Голова Дракона.
На вечернем небе можно будет разглядеть Нептун и Юпитер, а после захода Солнца — Уран.
«7 февраля близ Венеры пройдёт Луна. В телескоп Венера видна в виде полудиска, который постепенно переходит в овал и полный диск к верхнему соединению с Солнцем. Всю зиму и весну планета будет сближаться с Солнцем, постепенно уменьшая угловое расстояние до него, до своего верхнего соединения с ним 4 июня. После чего Венера постепенно перейдёт на вечернее небо», — пояснили астрономы.
10 февраля в 21:51 на минимальные 358 087 км к нашей планете подойдёт Луна, а уже спустя две недели земная спутница окажется в самой дальней точке — 406 314 км.
28-го числа Меркурий будет находиться в верхнем соединении с Солнцем, а в дополнительный февральский день в соединение с небесным светилом окажется Сатурн.