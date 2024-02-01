На ночном небе в феврале покажется Голова Дракона: что можно будет увидеть в телескоп и невооружённым глазом

«7 февраля близ Венеры пройдёт Луна. В телескоп Венера видна в виде полудиска, который постепенно переходит в овал и полный диск к верхнему соединению с Солнцем. Всю зиму и весну планета будет сближаться с Солнцем, постепенно уменьшая угловое расстояние до него, до своего верхнего соединения с ним 4 июня. После чего Венера постепенно перейдёт на вечернее небо», — пояснили астрономы.