Топ-5 главных новостей в Молдове 1 февраля

1. Пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги: Во сколько гражданам обойдется ранний уход на заслуженный отдых.
2. В Молдове у власти уже четвертое поколение антисоветчиков, но все остаются совками: Почему ПАС-овцы скрывают причины своих отставок или выдают «жена на сносях», дорого к семье в Париж летать на выходные.
3. Выставка «Сделано в Молдове»: Очень вкусно, по-домашнему, но дорого, а самые большие очереди — за румынским гражданством.
4. Весна продолжается: Последний месяц зимы в Молдове будет необыкновенно теплым и солнечным, а ночью все замёрзнет.
5. Полиция Молдовы задержала отчима девочки, родившей в 11 лет: Дело подростка рассматривается в особом порядке.