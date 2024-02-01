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Топ-5 главных новостей в Молдове 1 февраля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 1 февраля 2024 года.
Сейчас в Сакраменто: +13° 4 м/с 72% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

1. Пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги: Во сколько гражданам обойдется ранний уход на заслуженный отдых.

2. В Молдове у власти уже четвертое поколение антисоветчиков, но все остаются совками: Почему ПАС-овцы скрывают причины своих отставок или выдают «жена на сносях», дорого к семье в Париж летать на выходные.

3. Выставка «Сделано в Молдове»: Очень вкусно, по-домашнему, но дорого, а самые большие очереди — за румынским гражданством.

4. Весна продолжается: Последний месяц зимы в Молдове будет необыкновенно теплым и солнечным, а ночью все замёрзнет.

5. Полиция Молдовы задержала отчима девочки, родившей в 11 лет: Дело подростка рассматривается в особом порядке.

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