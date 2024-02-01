На новокузнецком маршруте № 345 сменился перевозчик

Также на городском электротранспорте вводится бесплатная пересадка — условия такие же, как на автобусах. Нужно оплатить проезд в первом трамвае или троллейбусе, пересесть на другой электротранспорт и приложить к валидатору то же самое платежное средство в течение 60 минут. Тогда проезд будет бесплатным. Однако это не касается наличных денег и пересадки по одному маршруту и в обратном направлении.