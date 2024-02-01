На новокузнецком маршруте № 345 сменился перевозчик

Как сообщает администрация г. Новокузнецк, на маршрут № 345 выйдут 20 новых вместительных автобусов от ПАТП. «Питеравто» обслуживать данный рейс больше не будет, как и заверял горожан мэр Сергей Кузнецов.
У маршрута незначительно изменятся графики и расписания и появятся укороченные рейсы до Вокзала. Сохранятся все льготы и право бесплатной пересадки. Интервал в часы пик составит 10−11 минут. Рейсы «Трест КМС — Вокзал» и «Абашево — Вокзал» будут закрывающими в смене, то есть автобус сможет забрать пассажиров на остановках перед тем, как вернуться в парк.
Мэрия напоминает, что автотранспортное предприятие по-прежнему ищет водителей, кондукторов и автослесарей. Подробности можно узнать по телефону: +7−983−595−29−71.
Также на городском электротранспорте вводится бесплатная пересадка — условия такие же, как на автобусах. Нужно оплатить проезд в первом трамвае или троллейбусе, пересесть на другой электротранспорт и приложить к валидатору то же самое платежное средство в течение 60 минут. Тогда проезд будет бесплатным. Однако это не касается наличных денег и пересадки по одному маршруту и в обратном направлении.