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Прокуратура проверит скандальные аудиозаписи из хабаровской школы

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Источник: AmurMedia

В Хабаровске прокуратура проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетних, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Прокуратура Индустриального района г. Хабаровска проводит проверку на основании размещенных в сети Интернет информации и аудиозаписей о неподобающем поведении преподавателя общеобразовательной школы № 70.

Ранее в соцсетях Хабаровска активно разлетелись аудиозаписи, записанные учениками школы. В них якобы учительница на протяжении нескольких минут кричит и ругает четвероклассников за то, что те имеют «смелость пререкаться». А причина, всего-навсего, исходя из аудиофайлов, в том, что дети пришли на урок в физкультурной форме. Сопровождается аудио и тем, что предполагаемый преподаватель начинает «запугивать» школьников своим возможным будущим классным руководством.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц образовательного учреждения и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

образование
Прокуратура