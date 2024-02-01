Прокуратура проверит скандальные аудиозаписи из хабаровской школы

Ранее в соцсетях Хабаровска активно разлетелись аудиозаписи, записанные учениками школы. В них якобы учительница на протяжении нескольких минут кричит и ругает четвероклассников за то, что те имеют «смелость пререкаться». А причина, всего-навсего, исходя из аудиофайлов, в том, что дети пришли на урок в физкультурной форме. Сопровождается аудио и тем, что предполагаемый преподаватель начинает «запугивать» школьников своим возможным будущим классным руководством.