Февраль в Прикамье ожидается теплее нормы

Февраль в этом году в Пермском крае ожидается очень теплым. Среднее прогнозируемое отклонение составит в пределах +3…+4 градусов. Это произойдет впервые за текущую зиму, так как декабрь был холоднее нормы почти на 2 градуса, январь — на 2,2, отмечают специалисты проекта «Метеоролог и я». Снега в некоторых районах выпадет почти в 1,5 раза больше месячной нормы.
Первая декада месяца будет теплее нормы на 5…10 градусов. Самыми теплыми днями станут 1 и 2 февраля. Температура воздуха поднимется до −2 градусов. До 9 февраля снег станет ежедневным спутником в Пермском крае. В конце декады могут снова вернуться 20-градусные морозы. Однако их продолжительность окажется короткой.
Вторая декада последнего зимнего месяца начнется в Прикамье с отметок −20…-15 градусов. Но уже к 12 февраля пермяков ждет потепление и новые порции снега. В целом этот период будет существенно теплее нормы, отклонение составит около +3 градусов.
Конец февраля окажется теплым. Средняя температура воздуха сохранится на уровне −8…-6 градусов. Сохранятся условия для очередных снегопадов.