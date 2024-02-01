Февраль в Прикамье ожидается теплее нормы

Февраль в этом году в Пермском крае ожидается очень теплым. Среднее прогнозируемое отклонение составит в пределах +3…+4 градусов. Это произойдет впервые за текущую зиму, так как декабрь был холоднее нормы почти на 2 градуса, январь — на 2,2, отмечают специалисты проекта «Метеоролог и я». Снега в некоторых районах выпадет почти в 1,5 раза больше месячной нормы.