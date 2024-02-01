Погода в Калининграде в первые выходные февраля: подробный прогноз

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +8 градусов, в воскресенье ожидается дождь. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В четверг днём — +5, пасмурно, дождь (вероятность — 74%), ветер западный 7−11 м/с. В ночь на пятницу — +1−2.
В пятницу днём — +2−5, пасмурно, дождь (вероятность — 91%), ветер юго-западный 5−7 м/с. В ночь на субботу — +3−6.
В субботу днём — +7−8, облачно, ветер западный 8−11 м/с. В ночь на воскресенье — +4.
В воскресенье днём — +4−6, облачно, дождь (вероятность — 83%), ветер западный 8−10 м/с. В ночь на понедельник — +2−3.