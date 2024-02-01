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В Усть-Илимске на обследование ветеринарам принесли самку удава и суриката

Ветеринары Усть-Илимска провели обследования экзотических животных. На приём к специалистам принесли удава и суриката. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на сообщество Службы ветеринарии Иркутской области в социальной сети «Вконтакте».
Источник: Соцсети

Владельцы животных просили специалистов узнать, беременна ли самка удава. Что до суриката, то ему необходимо было провести биохимическое исследование крови и выяснить причину деформации в области хвоста.

Рентгенодиагностика показала, что самка удава беременна. У суриката зафиксирован перелом позвонка, сейчас владельцы решают вопрос по операции, консультируются с заводчиками из Москвы, — приводится в сообщении ведомства слова ветеринарного врача Анастасии Сиренко.

Отмечается также, что экзотических животных в ветеринарную клинику Усть-Илимска приносят довольно редко и подчас возникают трудности с их осмотром и постановкой диагноза.

флора и фауна