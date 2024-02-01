В Усть-Илимске на обследование ветеринарам принесли самку удава и суриката

Владельцы животных просили специалистов узнать, беременна ли самка удава. Что до суриката, то ему необходимо было провести биохимическое исследование крови и выяснить причину деформации в области хвоста.
Рентгенодиагностика показала, что самка удава беременна. У суриката зафиксирован перелом позвонка, сейчас владельцы решают вопрос по операции, консультируются с заводчиками из Москвы, — приводится в сообщении ведомства слова ветеринарного врача Анастасии Сиренко.
Отмечается также, что экзотических животных в ветеринарную клинику Усть-Илимска приносят довольно редко и подчас возникают трудности с их осмотром и постановкой диагноза.