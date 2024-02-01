В Усть-Илимске на обследование ветеринарам принесли самку удава и суриката

Ветеринары Усть-Илимска провели обследования экзотических животных. На приём к специалистам принесли удава и суриката. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на сообщество Службы ветеринарии Иркутской области в социальной сети «Вконтакте».