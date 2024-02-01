На автомобильном мосту через реку Битцу завершаются монолитные работы

На участке МСД от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе сейчас строят еще несколько искусственных сооружений. Помимо моста через реку Битцу возводят на этом отрезке четыре эстакады. На трех из них монолитные работы также находятся на завершающей стадии. На четвертой продолжается возведение последних двух опор из девяти и сборка металлоконструкций на стапеле. Кроме того, на участке магистрали проектом предусмотрено строительство двух тоннелей, трех очистных сооружений, создание новых пешеходных переходов и реконструкция существующего.