Собянин выделил гранты на внедрение новых методик для лечения онкопациентов

Три городских стационара получат гранты на внедрение в практику современных методов лечения онкопациентов. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Поддержку окажут Морозовской детской городской клинической больнице и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого.
С 2014 года в Морозовской больнице работает центр детской гематологии и онкологии на 329 коек. Здесь лечат детей со злокачественными заболеваниями кроветворной ткани, солидными опухолями и тяжелыми анемиями.
В 2018 году в больнице открылось единственное в городском здравоохранении отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.
Кроме того, за счет выделенных средств финансируется проведение специфической иммунотерапии у детей и закупается современное высокотехнологичное оборудование для молекулярно-генетических исследований. Медтехника позволяет индивидуально подбирать специализированное лечение и предсказывать его переносимость.
Благодаря аналогичным грантам, предоставленным в прошлые годы, удалось увеличить количество выполненных трансплантаций костного мозга в три раза — с 13 в 2018 году до 40 в 2023 году.
В составе Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек. Специалисты используют инновационные технологии онкохирургии, включая водоструйную диссекцию, плазменную хирургию и термоабляцию, которые финансируются за счет грантовых средств.
Городской клинической онкологической больнице № 1 предоставлен грант на проведение научных исследований для внедрения в практику инновационных методов лечения злокачественных новообразований, появление которых обусловлено наследственными опухолевыми синдромами.
Старейшая онкологическая больница Москвы, ведущая свою историю с 1946 года, оказывает помощь по основным направлениям онкологического профиля: онкоурологии, онкогинекологии, опухолям головы и шеи, кожи, молочной железы, пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, тонкой и толстой кишки, легких и органов средостения (расположенных в плевральной области).
Это одна из немногих клиник в столице, где проводят операции пациентам с одной из самых тяжелых форм онкологии (опухолями головы и шеи) с последующей реконструкцией лицевого скелета, необходимой для сохранения качества жизни пациента.
Ежегодно сотрудники больницы делают свыше 12 тысяч операций по удалению раковых опухолей. Хирургические манипуляции выполняют как традиционным способом, так и с использованием малоинвазивных методов лапароскопии.