Школу на 1200 мест в Новой Москве планируется сдать в 2024 году

По его словам, объект появится на проспекте Куприна и войдет в число крупнейших образовательных учреждений в Новой Москве. В школе смогут открыть 48 классов.
— Общая площадь здания составит 28,5 тысячи квадратных метров. После ввода в эксплуатацию объект будет передан городу, — рассказал заммэра.
В учебном заведении появятся классы робототехники, современный IT-полигон, мастерская акварельной живописи и рисунка, а также столовая с зонированием. Для занятий спортом внутри здания обустроят три зала, а на прилегающей территории — спортплощадки для волейбола и беговые дорожки с покрытием из резиновой крошки.
Сейчас в новой школе проводят инженерные и отделочные работы, устанавливают витражи на фасаде. Девелопментом проекта занимается компания «ПИК». В учебном заведении создадут условия, необходимые для всестороннего развития детей. Само здание будет полностью соответствовать современным стандартам экологичности и безопасности, отметил глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Это позволит решить проблему больших очередей в школы и детские сады. Все объекты находятся в пешей доступности: москвичам не придется пользоваться общественным или личным транспортом, чтобы добираться до учреждений. 82 процента жителей столицы считают это важным аспектом при строительстве школ и детских садов, добавил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице построили свыше 400 детских садов. В каждом здании построили уютные групповые комнаты, установили удобную мебель, соорудили пространство для игр, занятий музыкой и спортом.