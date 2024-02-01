Школу на 1200 мест в Новой Москве планируется сдать в 2024 году

В учебном заведении появятся классы робототехники, современный IT-полигон, мастерская акварельной живописи и рисунка, а также столовая с зонированием. Для занятий спортом внутри здания обустроят три зала, а на прилегающей территории — спортплощадки для волейбола и беговые дорожки с покрытием из резиновой крошки.