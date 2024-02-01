Главный военный прокурор провел личный прием в Хабаровске

Всем, кто обратился на прием, подробно рассказали, что делать в той или иной ситуации в соответствии с законом. По сообщениям, где требуется вмешательство надзорного органа, организовали проверку. Мероприятия, ход и результаты этих проверок военная прокуратура округа поставила на свой личный контроль.