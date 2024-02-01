Главный военный прокурор провел личный прием в Хабаровске

В Хабаровске побывал заместитель Генерального прокурора России — главный военный прокурор Валерий Петров. Во время своей рабочей проверки он провел прием военных, уволенных с военной службы, а также членов их семей и других людей. Мероприятие прошло в военной прокуратуре Восточного военного округа.
— Заявители обратились к Главному военному прокурору с вопросами, касающимися прохождения военной службы, обеспечения денежным довольствием и предоставления учебных отпусков, — рассказали в пресс-службе главной военной прокуратуры.
Всем, кто обратился на прием, подробно рассказали, что делать в той или иной ситуации в соответствии с законом. По сообщениям, где требуется вмешательство надзорного органа, организовали проверку. Мероприятия, ход и результаты этих проверок военная прокуратура округа поставила на свой личный контроль.