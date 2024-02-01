Андрей Мартемьянов остаётся в «Амуре» в следующем сезоне КХЛ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Телеграм-канале сообщил, что нынешний наставник хоккейного клуба «Амур» Андрей Мартемьянов сохранит за собой пост главного тренера команды и в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Контракт об этом подписан накануне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— У команды появился крепкий костяк игроков. Есть лидеры. Поэтому предложение продолжать карьеру главному тренеру в Хабаровске — уверенность для нашей дружины в завтрашнем дне, — написал Михаил Дегтярев.
Перед «Амуром» стоят очень амбициозные цели: завоевать Кубок Гагарина в 2026 году. За все время существования КХЛ лишь два тренера смогли вывести «Амур» в зону плей-офф, где 16 лучших команд лиги борются за главный хоккейный трофей Евразии. Это были финский специалист Ханну Йортикка и Андрей Мартемьянов, который уже возглавлял хабаровскую команду несколько лет назад.
Впереди у «тигров» очень серьезные игры на выезде. Команда продолжает борьбу за выход в плей-офф, и имеет все шансы войти в кубковую восьмерку восточной конференции КХЛ.