Андрей Мартемьянов остаётся в «Амуре» в следующем сезоне КХЛ

Перед «Амуром» стоят очень амбициозные цели: завоевать Кубок Гагарина в 2026 году. За все время существования КХЛ лишь два тренера смогли вывести «Амур» в зону плей-офф, где 16 лучших команд лиги борются за главный хоккейный трофей Евразии. Это были финский специалист Ханну Йортикка и Андрей Мартемьянов, который уже возглавлял хабаровскую команду несколько лет назад.