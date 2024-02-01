Партия детской вакцины «Вактривир» поступила в Иркутскую область

В Приангарье поступила партия вакцины «Вактривир» для детей, которая составляет более 4,5 тысячи доз. Сейчас препарат распределяют между медучреждениями региона. Об этом информировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области, Алексей Шелехов.
— Данный препарат предназначен для профилактики кори, краснухи и паротита, а также для предотвращения серьезных осложнений от этих заболеваний. Дети в возрасте одного года и шести лет проходят иммунизацию по плану. Медицинские работники составляют списки пациентов, которым необходимо сделать прививку, и в скором времени начнут приглашать родителей на вакцинацию, — говорят в правительстве региона.
Алексей Шелехов подчеркнул, что корь, краснуха и паротит являются опасными вирусными заболеваниями. Вспышки кори, произошедшие в некоторых регионах России в прошлом году, свидетельствуют о важности вакцинопрофилактики. Прививка доказано обеспечивает долгосрочную защиту от этих инфекций. Вакцинация является самым эффективным способом предотвращения инфекций.
В конце прошлого года в регион поступила еще одна партия вакцины «Вактривир» в количестве 5,2 тысяч доз. Ожидается, что новые партии будут доставлены в течение первого квартала 2024 года.
Всего в 2023 году в Приангарье было привито более 30 тысяч человек от кори, что составило 97,4% от плана. Из них более 17,1 тысячи — дети, что составило 67,1% от плана, а взрослых привили около 12 тысяч человек, что превысило план на 272,9%.