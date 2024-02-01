Партия детской вакцины «Вактривир» поступила в Иркутскую область

Всего в 2023 году в Приангарье было привито более 30 тысяч человек от кори, что составило 97,4% от плана. Из них более 17,1 тысячи — дети, что составило 67,1% от плана, а взрослых привили около 12 тысяч человек, что превысило план на 272,9%.