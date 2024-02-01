Рустам Минниханов вручил муниципалитетам Татарстана 40 пассажирских автобусов

«Благодаря федеральной программе сегодня в Татарстане появилось 40 автобусов, которые вручаем районам. До марта еще 79 автобусов получим», — сказал руководитель республики.
Минниханов подчеркнул, что в России выполняются большие объемы дорожных работ, крупные проекты реализуются в том числе и в Татарстане.
«Если в дорожном хозяйстве мы имеем серьезные вложения и решения, то по общественному транспорту есть много нареканий со стороны горожан. Автобусов или не хватает, или они уже изношены. Вторая проблема — комплектование кадрами и организация работы».
Раис РТ добавил, что Президент России Владимир Путин лично держит под контролем вопрос, связанный с общественным транспортом. Он поблагодарил руководство страны за поддержку в строительстве дорог и обновлении автобусов.
«Надеемся, что эти автобусы будут эффективно работать», — заявил Минниханов.
Он также попросил глав муниципалитетов контролировать обращения граждан по работе общественного транспорта.
В мероприятии приняли участие заместитель министра транспорта России Василий Десятков и глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов.
Автобусы получили Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Елабуга, Бавлы, Лениногорск, Нурлат, Заинск, Мензелинск и Бугульма.