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Рустам Минниханов вручил муниципалитетам Татарстана 40 пассажирских автобусов

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил муниципалитетам республики 40 пассажирских автобусов. Церемония прошла на площадке выставочного центра «Казань Экспо».

«Благодаря федеральной программе сегодня в Татарстане появилось 40 автобусов, которые вручаем районам. До марта еще 79 автобусов получим», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что в России выполняются большие объемы дорожных работ, крупные проекты реализуются в том числе и в Татарстане.

«Если в дорожном хозяйстве мы имеем серьезные вложения и решения, то по общественному транспорту есть много нареканий со стороны горожан. Автобусов или не хватает, или они уже изношены. Вторая проблема — комплектование кадрами и организация работы».

отметил он

Раис РТ добавил, что Президент России Владимир Путин лично держит под контролем вопрос, связанный с общественным транспортом. Он поблагодарил руководство страны за поддержку в строительстве дорог и обновлении автобусов.

«Надеемся, что эти автобусы будут эффективно работать», — заявил Минниханов.

Он также попросил глав муниципалитетов контролировать обращения граждан по работе общественного транспорта.

В мероприятии приняли участие заместитель министра транспорта России Василий Десятков и глава Миндортранса Татарстана Фарит Ханифов.

Автобусы получили Нижнекамск, Зеленодольск, Альметьевск, Елабуга, Бавлы, Лениногорск, Нурлат, Заинск, Мензелинск и Бугульма.