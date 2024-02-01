«Просят видео интимной близости»: как на Дальнем Востоке разбирали дела ВИЧ-диссидентов

Несколько историй о судебных разбирательствах, связанных с заражением ВИЧ-инфекцией, прогремели на Дальнем Востоке. В начале 2023 года, например, прецедент произошел в Приморском крае, в декабре — в Хабаровском (и для региона это было уже второе подобное расследование). «Комсомольская правда — Владивосток» разобралась, кто такие ВИЧ-террористы и как их наказывает буква закона.
Случай один, случай второй
Особенно громко на Дальнем Востоке заговорили о ВИЧ-террористах после одного инцидента в Хабаровске. Молодой человек знал, что болеет ВИЧ, но не принимал диагноз: то пил лекарства, то отказывался от них на долгий период времени, тем самым став диссидентом. Когда зараженный встретил свою даму сердца, то решил не предупреждать ее о «нюансе». Может, подумал, что убежит… И так или иначе вступил с ней в половые отношения. После планового медосмотра девушка узнала, что ВИЧ-положительна. За неимением другого партнера, она сразу поняла, кто стал причиной возникновения вируса в ее организме.
Пострадавшая проконсультировалась со специалистами и подала в суд, который выиграла. Экс-любовника обязали выплатить моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей, также его отправили отбывать срок (1,5 лет) в колонии-поселении.
В Приморье ситуация сложилась немного иная. Мужчина, также знавший о своем ВИЧ-статусе, умышленно вступал в интимную связь со знакомой. Рассказал он о болезни только спустя год, когда вирус спокойно жил в чужом организме. Разгневанная дама также подала в суд.
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Заведующая отделом профилактики краевого Центра АнтиСПИД в Хабаровском крае Ольга Николаевна рассказала корреспонденту «КП», что существует всего три способа заражения: через кровь (по большей части, во время внутривенного употребления наркотических препаратов), от матери ребенку и во время полового акта. При этом симптомов у ВИЧ-инфекции в латентной фазе нет. В среднем, чтобы инфекцию можно было выявить, должно пройти от одного месяца до полугода, зачастую достаточно около 30 дней.
Ольга Николаевна добавила, что, когда человек получает положительные результаты анализов, сотрудники СПИД-центра информируют пациента об уголовной ответственности за умышленное сокрытие свое ВИЧ-статуса. Врач подчеркнула, что человек подписывает информационное согласие, в котором оглашаются принципы передачи ВИЧ и способах защиты от него, когда становится под диспансерное наблюдение. В том же бланке пациент подписывается под пунктом, информирующем об уголовной ответственности.
Согласно ст. 122 УК РФ, человек, заразивший другого ВИЧ-инфекцией, приговаривается к принудительным работам, лишению свободы, аресту, лишению права занимать определенную должность на конкретный срок — наказание зависит от степени тяжести преступления.
Играют роль обстоятельства, предшествующие передачи ВИЧ. Если инфицированный не сказал о своем статусе умышленно, специально заразил человека (возможно, не одного) — мера пресечения может стать максимальной. Это реальный уголовный срок. Ну, а если зараженный не знал о своем ВИЧ-статусе — есть шанс обойтись принудительными работами.
Глава адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев в эфире радио «КП» (90.4FM) подчеркнул, что сокрытие правды и дача ложных показаний во время допроса следователей или на суде не сыграет на руку, обвиняемым следует сразу во всем сознаться адвокату и проходить у него консультацию. Только так получится выстроить правильную тактику защиты.
Не бойтесь!
Алексей Ананьев отметил, что в первую очередь человек, неуверенный в «чистоте» своего любовного интереса, пойдет к врачу для получения подтверждения своих опасений. После этого он должен обратиться в правоохранительные органы. Пострадавшие зачастую боятся напрямую говорить о ВИЧ, тем более — писать заявление на подозреваемого из-за стыда.
Некоторые также опасаются, что следователь попросит предъявить видеозаписи, на которых запечатлена близость, в качестве доказательства передачи вируса. Адвокат подчеркнул, что такое явление — огромная редкость. А если отдельно взятый сотрудник правоохранительных органов потребует предъявить видеоматериал, это будет крайне непрофессионально: съемка никакого отношения к факту заражения не имеет. Предоставлять такие файлы не нужно.
При этом специалисты могут задавать любые вопросы всем участникам будущего судебного процесса, если они имеют отношение к делу. В противном случае есть риск отказа на рассмотрение дела.
Меры предосторожности
Врачи в свою очередь предупреждают, чтобы избежать заражения, необходимо сдавать тесты на ИППП раз в полгода-год, иметь постоянного партнера, с которым установлены доверительные отношения, и использовать средства контрацепции, в частности презервативы — тогда все риски снижаются к нулю. В реальности, к сожалению, совсем небольшой процент людей придерживается рекомендаций.
Ольга Николаевна подчеркнула, что ответственность за заболевание несут оба партнера, ведь один человек предлагает вступить в половой акт «без защиты», а другой на это соглашается, при этом не думая о своей безопасности.