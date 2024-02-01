«Просят видео интимной близости»: как на Дальнем Востоке разбирали дела ВИЧ-диссидентов

Особенно громко на Дальнем Востоке заговорили о ВИЧ-террористах после одного инцидента в Хабаровске. Молодой человек знал, что болеет ВИЧ, но не принимал диагноз: то пил лекарства, то отказывался от них на долгий период времени, тем самым став диссидентом. Когда зараженный встретил свою даму сердца, то решил не предупреждать ее о «нюансе». Может, подумал, что убежит… И так или иначе вступил с ней в половые отношения. После планового медосмотра девушка узнала, что ВИЧ-положительна. За неимением другого партнера, она сразу поняла, кто стал причиной возникновения вируса в ее организме.