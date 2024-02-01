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Новая порция тепла ожидается на Кубани в ближайшие дни

Долгожданное потепление ожидается на Кубани в ближайшие дни.
Сейчас в Сакраменто: +12° 6 м/с 88% 752 мм рт. ст. +11°

Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 1 февраля температура воздуха днем в регионе достигнет +5..+7 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 0 градусов. Такой температурный режим продержится на территории края до 3 февраля.

По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, но в пятницу местами возможен небольшой дождь. На побережье региона также ожидается усиление ветер до 20 м/с. Воздух прогреется до +11 градусов.