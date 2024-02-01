Уровень рек поднимается, есть риск размыва дамб: Жителей Крымского района предупредили о возможной эвакуации

В Крымском районе Кубани продолжает действовать режим повышенной готовности. Из-за резкого потепления, которое спровоцировало таяния снега в горах, в реке Кубань поднялась вода.
«В Крымском районе действует режим повышенной готовности. Особое внимание уделяется сельским поселениям: Троицкое, Киевское, Кеслеровское, Адагумское, Варениковское», — сообщил глава района Сергей Лесь. — При необходимости будут включены сирены оповещения.
Все службы района перешли в режим повышенной готовности из-за высокой вероятности размыва дамб и перелива воды через них. Это может спровоцировать подтопления домов и сельскохозяйственных угодий.
На данный момент уровень реки Кубань уже стабилизировался, но в ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе сильные дожди и еще большее повышение температур. Поэтому река Кубань снова может достичь неблагоприятных отметок.
Кроме того, жителей и гостей Горячего Ключа просят не ходить по льду в водоемах. Это может быть опасным для жизни.
«Администрация парка напоминает, что выход на лед на городском озере запрещен. Убедительная просьба проинформировать своих детей об опасности выхода на лед! Подобные поступки могут быть смертельно опасными!», — уточнили в пресс-службе городского парка культуры и отдыха 30-летия победы в Горячем Ключе.
Уточняется, что за уровнем рек и водоемов круглосуточно наблюдают специалисты ГО и ЧС.
Напомним, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру всех оперативных служб 112.