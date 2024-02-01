Уровень рек поднимается, есть риск размыва дамб: Жителей Крымского района предупредили о возможной эвакуации

«Администрация парка напоминает, что выход на лед на городском озере запрещен. Убедительная просьба проинформировать своих детей об опасности выхода на лед! Подобные поступки могут быть смертельно опасными!», — уточнили в пресс-службе городского парка культуры и отдыха 30-летия победы в Горячем Ключе.