Умер Григорий Пухно, старейший житель Кубани. Ветерана Великой Отечественной войны не стало на 105-м году жизни.
Григорий Пухно родился 29 сентября 1919 года в станице Ивановской. Прошел Великую Отечественную войну и служил на Сахалине. После войны всю жизнь работал в финансовых органах Красноармейского района.
«Человек удивительной душевной теплоты, Григорий Иванович до конца своих дней сохранил ясность ума, оптимизм, жизнелюбие и оставил для потомков многие яркие воспоминания из истории», — пишет районная газета «Голос правды».
За подвиги на фронте Григорий Пухно был отмечен орденами и многими медалями.