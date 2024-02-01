Из-за тумана в Челябинской области объявлен повышенный уровень опасности

По классификации Гидрометцентра России этот код означает «погода потенциально опасна».
«Основание: местами туман, в отдельных районах изморозь. Период предупреждения: до 20 часов 2 февраля», — сообщается в Прогностической карте предупреждений по УрФО.
Местные синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег, туманы, изморозь. Ветер южный, юго-западный 2−7 м/с, днем в пятницу локально порывы до 10 м/с.
Температура воздуха 2 февраля ночью минус 11−16, при прояснении — до 20 градусов, днем — минус 5−10.
Водителям в таких условиях следует быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров. Пешеходам напомнили о необходимости быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.