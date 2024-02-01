Официально опубликовано решение оперштаба по ограничениям в Омской области

Напомним, заседание коллегиального органа состоялось в понедельник, 29 января 2024 года.
По итогам оперштаба объявлено о продлении в Омской области режима повышенной готовности до 31 марта 2024 года.
«В пункте 11.2 распоряжения губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р “О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области” слова “31 января 2024 года” заменить словами “31 марта 2024”, — говорится в тексте распоряжения за подписью губернатора Виталия Хоценко по итогам оперштаба.
Также в документе отражено принятое оперштабом решение о сохранении действующих ограничений, установленных распоряжением губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области».
Добавим, что, по данным федерального оперштаба, с 22 по 28 января 2024 года в Омской области выявлено 316 случаев коронавируса, и этот показатель третий по СФО.