В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на февраль 2024 года

В феврале этого года новосибирцев ждет заметное потепление. Аномальных 40-градусных морозов больше не будет. Об этом изданию АиФ-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
По словам синоптиков, среднемесячная температура составит −12… −15 градусов. При этом она будет выше нормы на 1−1,5 градуса.
Так, в первой декаде ожидаются колебания температуры воздуха от −14 до −19 градусов. Местами столбики термометров могут опуститься до −24 и подняться до −8… −13. Днем температура составит от −6… −11 до −16.
«Сейчас ожидается повышение. Во время всей декады будут колебания: несколько дней прохладно, а потом теплее», — отметили синоптики.
В конце третьей декады синоптики обещают повышение температуры воздуха ночью до −2… −7 градусов, а днем до −2… +3 градусов. При этом хороший вынос тепла ожидается после 25 февраля. Также возможен мокрый снег различной интенсивности.
В гидрометцентре также заявили, что последние годы феврали и марты в Новосибирске теплые. В 2024 году тенденция сохраняется — февраль будет спокойным и теплым.