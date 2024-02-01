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В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на февраль 2024 года

Среднемесячная температура в феврале составит −12…-15 градусов.
Сейчас в Сакраменто: +12° 6 м/с 88% 752 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

В феврале этого года новосибирцев ждет заметное потепление. Аномальных 40-градусных морозов больше не будет. Об этом изданию АиФ-Новосибирск сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

По словам синоптиков, среднемесячная температура составит −12… −15 градусов. При этом она будет выше нормы на 1−1,5 градуса.

Так, в первой декаде ожидаются колебания температуры воздуха от −14 до −19 градусов. Местами столбики термометров могут опуститься до −24 и подняться до −8… −13. Днем температура составит от −6… −11 до −16.

«Сейчас ожидается повышение. Во время всей декады будут колебания: несколько дней прохладно, а потом теплее», — отметили синоптики.

Во второй декаде февраля сохраняются колебания температуры воздуха. В ночные часы — от −10… −15 до −18… −23. Днем столбики термометров покажут от −3 до −13.

В конце третьей декады синоптики обещают повышение температуры воздуха ночью до −2… −7 градусов, а днем до −2… +3 градусов. При этом хороший вынос тепла ожидается после 25 февраля. Также возможен мокрый снег различной интенсивности.

В гидрометцентре также заявили, что последние годы феврали и марты в Новосибирске теплые. В 2024 году тенденция сохраняется — февраль будет спокойным и теплым.