Самолет посадили около 4 часов утра по московскому времени. Один из пассажиров рейса PC-1594, выйдя из туалета, потерял сознание. Врача в лайнере не оказалось. Пассажира в аэропорту Варшавы забрала скорая помощь. Задержка рейса составила около двух часов.
Самолет из Петербурга в Анталью посадили в Варшаве из-за пассажира без сознания
Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург Анталья в ночь на 1 февраля, совершил вынужденную посадку в Варшаве из-за потерявшего сознание пассажира, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».
Самолет посадили около 4 часов утра по московскому времени. Один из пассажиров рейса PC-1594, выйдя из туалета, потерял сознание. Врача в лайнере не оказалось. Пассажира в аэропорту Варшавы забрала скорая помощь. Задержка рейса составила около двух часов.