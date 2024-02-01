Самолет из Петербурга в Анталью посадили в Варшаве из-за пассажира без сознания

Самолет посадили около 4 часов утра по московскому времени. Один из пассажиров рейса PC-1594, выйдя из туалета, потерял сознание. Врача в лайнере не оказалось. Пассажира в аэропорту Варшавы забрала скорая помощь. Задержка рейса составила около двух часов.



