Строительство новой трамвайной ветки стартовало в Краснодаре

Как известно, администрация Краснодара передала концессионеру девять земельных участков, освобождённых от имущества третьих лиц. На четырёх участках работы по очистке должны провести в ближайшее время. Ещё четыре участка находятся на стадии оформления для передачи, а по трём продолжается процедура юридического урегулирования.