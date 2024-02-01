Строительство новой трамвайной ветки стартовало в Краснодаре

На территории Западного трамвайного депо уже обустроен строительный городок. Ранее здесь же подготовили места для складирования стройматериалов и разместили 2 100 метров рельсов. В ближайшие дни на будущей стройплощадке компания-подрядчик «СтройСервис» начнёт установку ограждений.
Как известно, администрация Краснодара передала концессионеру девять земельных участков, освобождённых от имущества третьих лиц. На четырёх участках работы по очистке должны провести в ближайшее время. Ещё четыре участка находятся на стадии оформления для передачи, а по трём продолжается процедура юридического урегулирования.
Сообщается, что после передачи земли подрядчик демонтирует фундаменты и смотровые ямы на месте бывших гаражей. На следующем этапе произведут вынос и переустройство инженерных коммуникаций. Затем начнётся непосредственно этап строительства трамвайной линии, включающий выборку грунта, отсыпку щебня и укладку рельсошпальной решётки.
Напомним, работы на первой ветке Западной линии разделены на два этапа: от Западного депо до улицы Красных Партизан, и от улицы Красных Партизан до «Немецкой деревни».