Снег в столице: на уборку вышли почти 2,5 тысячи дорожных рабочих

С утра 1 февраля на уборку снега в столице вышли почти 2,5 тысячи дорожных рабочих, передает официальный сайт акимата Астаны. Коммунальные службы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме, передает DKNews.kz.