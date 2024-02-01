Снег в столице: на уборку вышли почти 2,5 тысячи дорожных рабочих

1 февраля в снегоуборочных работах задействованы около 1,5 тыс. единиц спецтехники и почти 2,5 тыс. дорожных рабочих.
За прошедшую ночь из города вывезли почти 34 тысячи кубометров снега, или 2 614 грузовиков.
С начала зимнего периода на снежные полигоны свезли 3,3 млн кубометров снега, что равно объему 248,4 тыс. большегрузов.
По данным Гидрометцентра, 1 февраля в Астане ожидается переменная облачность, временами снег и поземок.
Ветер южных направлений ночью 3−8, днем 5−10 м/с.
Температура воздуха ночью 15−17, днем 6−8 мороза.
2 и 3 февраля в городе прогнозируют метель, временами снег.