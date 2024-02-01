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Снег в столице: на уборку вышли почти 2,5 тысячи дорожных рабочих

С утра 1 февраля на уборку снега в столице вышли почти 2,5 тысячи дорожных рабочих, передает официальный сайт акимата Астаны. Коммунальные службы столицы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме, передает DKNews.kz.
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Источник: Акимат города Астаны

1 февраля в снегоуборочных работах задействованы около 1,5 тыс. единиц спецтехники и почти 2,5 тыс. дорожных рабочих.

За прошедшую ночь из города вывезли почти 34 тысячи кубометров снега, или 2 614 грузовиков.

С начала зимнего периода на снежные полигоны свезли 3,3 млн кубометров снега, что равно объему 248,4 тыс. большегрузов.

По данным Гидрометцентра, 1 февраля в Астане ожидается переменная облачность, временами снег и поземок.

Ветер южных направлений ночью 3−8, днем 5−10 м/с.

Температура воздуха ночью 15−17, днем 6−8 мороза.

2 и 3 февраля в городе прогнозируют метель, временами снег.