Врач объяснил, почему не стоит пропускать завтрак.
Завтрак не следует пропускать, поскольку он насыщает организм микроэлементами и заряжает энергией на весь день, рассказал врач-гастроэнтеролог российской клиники Олег Байо. По его словам, первый приём пищи нормализует гормональный фон и улучшает работу кишечника.
— Правильный завтрак должен содержать основные микроэлементы, и главный из них — это качественные белки и жиры, а также сложные углеводы для энергии на весь день, — подчеркнул врач, пишет gazeta.ru.
Для завтрака подойдут куриные яйца, овощи, макароны из твёрдых сортов пшеницы, овсянка или гречка. Также он посоветовал употреблять утром молочные продукты, например, йогурт или кефир.
Если у человека имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, следует воздержаться от свежих овощей и фруктов на завтрак, поскольку они являются дополнительным раздражителем слизистой желудка. Минимум пользы организму принесут и быстрорастворимые каши, а также жареное.