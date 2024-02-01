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В Крыму установят более 100 устройств оповещения населения

В Крыму установят более 100 устройств оповещения населения в 2024 году.

В 2024 году в Крыму планируют установить более 100 оконечных устройств оповещения населения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

В прошлом году в регионе установили 163 оконечных устройства оповещения.

— Это наибольший показатель по сравнению с предыдущими годами, — подчеркнул Садаклиев.

По его словам, сейчас в составе крымской автоматизированной системы оповещения населения работают 27 пунктов управления и 563 оконечных устройства оповещения с функцией громкоговорителя. Глава МЧС отметил, что система работает в 346 населенных пунктах.

— В 2024 году планируется установить более 100 оконечных устройств оповещения, — добавил руководитель ведомства.

МЧС