В школах Нурлатского района вводят фильтры из-за вспышки кори

В Нурлатском районе зафиксирована вспышка кори, поэтому в школах и детских садах района введены утренние фильтры для предотвращения распространения инфекции среди учащихся и персонала. Об этом сообщила начальник территориального отдела Роспотребнадзора Гузэль Ахметжанова, передает ИА «Татар-информ».
Меры предосторожности включают в себя ежедневный осмотр кожи у детей и термометрию, а также документальное оформление результатов осмотра среди взрослых.
Люди с признаками инфекционных заболеваний не будут допущены в образовательные организации.
Ахметжанова подчеркнула, что подобные меры безопасности распространяются не только на образовательные учреждения, но и на все организации и предприятия района.
Ранее сообщалось, что в Казани растет заболеваемость гриппом. После возвращения работников с праздников вирус начал активно распространяться.