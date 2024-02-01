На острове Русском в воскресенье ограничат движение транспорта

В воскресенье, 4 февраля, на Русском острове пройдет фестиваль по зимнему триатлону «Ледяной остров» (6+). В связи с этим будет ограничено движение транспорта, сообщили ИА PrimaMedia в администрации города.
Ограничения будут действовать с 7 до 13 часов от поворота на Канал до конца дороги в районе поселка Канал. Также 4 февраля с 7 до 13 часов будет закрыта территория лыжной трассы и прокат лыж.
Участников фестиваля, а ими могут стать как любители, так и профессионалы, ждет три дистанции — бег, велосипедный этап и лыжная гонка. Предусмотрены командные соревнования, личное первенство, а также семейная эстафета.