Февраль в Самарской области будет на градус теплее нормы

В последующие дни понижение давления продолжится, и к 7 февраля оно упадет до 725 мм рт. ст., что на 23 пункта ниже нормы. Температура воздуха днем со 2 по 7 февраля 2024 года ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. синоптики прогнозируют в это время снег и мокрый снег разной интенсивности.