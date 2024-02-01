Февраль в Самарской области будет на градус теплее нормы

Как сообщает Приволжское УГМС со ссылкой на Гидрометцентр России, февраль в Самарской области ожидается на 0,8−1,2 градуса теплее, чем обычно. Средняя температура воздуха за месяц прогнозируется в диапазоне от минус 6,9 градуса до минус 10,1 градуса.
Количество осадков в феврале предполагается около нормы.
Тем временем со 2 февраля 2024 года Самарская область начнет погружаться в барическую яму. По информации Гидрометцентра, атмосферное давление в этот день упадет до 738 мм рт. ст., что на 10 пунктов ниже нормы для региона.
В последующие дни понижение давления продолжится, и к 7 февраля оно упадет до 725 мм рт. ст., что на 23 пункта ниже нормы. Температура воздуха днем со 2 по 7 февраля 2024 года ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. синоптики прогнозируют в это время снег и мокрый снег разной интенсивности.