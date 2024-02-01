В Самаре изменили движение трамвайного маршрута № 24к

В Самаре с 1 февраля 2024 года изменилось движение одного маршрута общественного транспорта. Так, по-новому начнет курсировать трамвай № 24к. Об этом сообщил департамент транспорта.
В качестве поддерживающей меры трамваи маршрута № 24к, которые ранее курсировали от Костромского переулка до 15 микрорайона, теперь будут следовать по длинному маршруту № 24. Так, движение общественного транспорта теперь будет начинаться от завода Тарасова и заканчиваться в Костромском переулке.
В комментариях в социальных сетях многие горожане выразили надежду, что такая мера поможет разгрузить транспортную сеть. Они также предложили рассмотреть возможность продления трамвайного маршрута № 24 и до Постникова оврага. Жители отмечают, что им приходится часто ездить оттуда до Барбошиной поляны с пересадками, потому что не получается успеть на трамваи № 5 или № 22.