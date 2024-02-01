В Самаре изменили движение трамвайного маршрута № 24к

В комментариях в социальных сетях многие горожане выразили надежду, что такая мера поможет разгрузить транспортную сеть. Они также предложили рассмотреть возможность продления трамвайного маршрута № 24 и до Постникова оврага. Жители отмечают, что им приходится часто ездить оттуда до Барбошиной поляны с пересадками, потому что не получается успеть на трамваи № 5 или № 22.