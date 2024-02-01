Мэрия Новосибирска благоустроит шесть скверов в этом году

Кроме того, продолжится работа, начатая в 2023 году в рамках благотворительных соглашений с бизнесом. Это включает проектирование трех рекреационных зон в поймах рек, в том числе второй очереди для парка Ельцовского в пойме реки Ельцовка-1, сквера по улице Галущака и разработку концепции благоустройства Соснового бора.