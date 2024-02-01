Мэрия Новосибирска благоустроит шесть скверов в этом году

По словам Владимира Полещука, начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии, запланированы три новые зеленые зоны, а также завершение благоустройства трех скверов, работы по которым начались в 2023 году. В планах также разработка проектно-сметных документаций.
Озеленение проведут на территории бывшего Дома культуры имени Клары Цеткин по адресу улица Котовского, 19. Кроме того, планируется создать сквера на улице Фадеева и благоустройство площади перед памятником Ивану Глинке на улице Советской. Отдельное внимание уделят масштабному проекту парка «Чербузы». В этом году планируется разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и начало строительно-монтажных работ первого этапа.
Также в списке задач на 2024 год включены завершение проектов, начатых в 2023 году, такие как Первомайский сквер, сквер героев Донбасса и Грибоедовский бульвар. В планах начало второго этапа благоустройства сквера Сибиряков-Гвардейцев.
Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска также намерено разработать проектно-сметные документации по ряду новых проектов, включая сквер имени Бугакова, сквер на улице Демакова и Нарымский сквер. В этом году начнутся работы по скверу имени Бугакова.
Также в планах управления — разработка дизайн-проекта парка Иня, который будет согласован с местными жителями, а затем будет заказана проектно-сметная документация для парка Усть-Тула и улицы Ленина.
Кроме того, продолжится работа, начатая в 2023 году в рамках благотворительных соглашений с бизнесом. Это включает проектирование трех рекреационных зон в поймах рек, в том числе второй очереди для парка Ельцовского в пойме реки Ельцовка-1, сквера по улице Галущака и разработку концепции благоустройства Соснового бора.
Ранее Сиб.фм сообщал, что Зерняева заняла пост уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.