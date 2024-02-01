Воронежских деятелей культуры отметил Президент РФ

В конце января воронежцам вручили благодарственные письма Президента РФ. За большой вклад в общественно значимые мероприятия отметили девять деятелей культуры региона. Среди них директор филармонии Николай Попов, вокалисты театра оперы и балета Екатерина Гаврилова, Игорь Горностаев, Наталия Тютюнцева и Иван Кураев, артист хора ТОБ Виктор Руснак.
Кроме того, благодарственные письма Президента России получили четыре творческих коллектива: ансамбль казачьей песни «Держава», ансамбль русской песни «Воронежские девчата», Воронежский русский народный хор имени Массалитинова и эстрадный хор Fermata.