Воронежских деятелей культуры отметил Президент РФ

В конце января воронежцам вручили благодарственные письма Президента РФ. За большой вклад в общественно значимые мероприятия отметили девять деятелей культуры региона. Среди них директор филармонии Николай Попов, вокалисты театра оперы и балета Екатерина Гаврилова, Игорь Горностаев, Наталия Тютюнцева и Иван Кураев, артист хора ТОБ Виктор Руснак.