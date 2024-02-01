Географы МГУ установили один из главных источников загрязнения атмосферы в Москве

Но есть и другой, не менее существенный источник загрязнения атмосферы — пыль железных дорог. Ее ученые изучали на Киевском и Ленинградском вокзалах в Москве. Такая «железнодорожная» пыль существенно отличается наличием в составе металлической стружки, которая появляется в результате стирания рельсов. Одним из отличительных компонентов «железнодорожной» пыли является мягкий металл молибден.