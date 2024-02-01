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Географы МГУ установили один из главных источников загрязнения атмосферы в Москве

Наиболее большой вклад, сравнимый с аэрозолями, в загрязнение атмосферы в Москве вносит дорожная пыль. Об этом сообщил на конференции «Опасные природные явления и катастрофы», которая состоялась в четверг в РАН в рамках «Лаверовских чтений-2024», президент географического факультета МГУ им. Ломоносова Николай Касимов.
Источник: РИА "Новости"

Он сообщил, что самыми главными источниками пыли являются МКАД и дворы-колодцы, а также территории рядом с автостоянками. Учёный отметил, что по химическим компонентам дорожная пыль, к примеру, с МКАД, и аэрозоли сходны.

Но есть и другой, не менее существенный источник загрязнения атмосферы — пыль железных дорог. Ее ученые изучали на Киевском и Ленинградском вокзалах в Москве. Такая «железнодорожная» пыль существенно отличается наличием в составе металлической стружки, которая появляется в результате стирания рельсов. Одним из отличительных компонентов «железнодорожной» пыли является мягкий металл молибден.

Известно, что в больших дозах это вещество оказывает токсический эффект, прежде всего на растения.

экология