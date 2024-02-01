Провалилась в снег: в Екатеринбурге сотрудники МЧС спасли замерзавшую 84-летнюю бабушку

В Екатеринбурге 31 января спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС помогли замерзавшей бабушке. Так 84-летняя женщина не смогла самостоятельно продолжить путь и застряла в снегу. Об этом ведомство сообщает в telegram-канале.
Женщина пропала в окрестностях больницы № 6. Она проходила по лесополосе, но замерзла, обессилила и не могла идти дальше.
— Спасатели в составе дежурной смены выехали на происшествие. Женщину смогли отыскать. Она сильно замерзла, так как провались в снег. Сотрудники МЧС отогрели бабушку. Ее укутали в одеяло и переодели в сухие вещи, — сообщает ведомство.
На видео с места происшествия видно, как спасатели погрузили женщину на носилки. После чего, четыре спасателя на руках поднимали бабушку вверх по холмам, заваленным снегом. Как уточняется, женщину донесли до психоневрологического учреждения.
— На место была вызвана бригада скорой помощи. После осмотра, женщина отказалась от госпитализации, — уточняют спасатели.
Медики и спасатели убедились в том, что женщина в порядке. После чего, отправили ее домой на такси.